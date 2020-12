El 38% dels diagnòstics de sida es donen de manera tardana

Redacció

01.12.2020 | 20:40

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i l'associació Actuavallès llancen una campanya conjunta per promoure la realització de proves de VIH. El 38% de casos diagnosticats de VIH a les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Bages el 2019 es van donar de forma tardana. Amb el lema "Nosaltres ja ho sabem. Ara hi faltes tu", la campanya busca interpel·lar aquella població amb una baixa percepció de risc respecte al VIH per tal de fomentar la detecció precoç del virus. L'acció està coordinada a través de l'agrupació Prueba...