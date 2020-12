Queixes veïnals per l'estat del Pla del Bon Aire Residencial

J. Ll.

Hi ha brutícia, però no clavegueres, ni voreres, ni paviment als carrers. Amb les pluges, "és un autèntic suplici transitar per aquest carrer". Ho diu un veí del Pla del Bon Aire Residencial, una zona de Terrassa que sembla paisatge d'una reculada a dècades enrere, quan molts carrers de Terrassa com el seu, el dels Ametllers, estaven com està aquest carrer. Però estem en el segle XXI i els veïns no entenen perquè se'ls considera de segona divisió. O de categoria regional.

La carretera de Matadepera està a un pas. I el recinte del Club Egara. Però el carrer dels Ametllers sembla d'una altra localitat, d'un altre món. Porten anys clamant per la igualtat de tracte.

Porten anys suportant haver-se convertit en destí de incívics d'altres llocs de Terrassa (o de Matadepera) que dipositen allà les seves escombraries malgrat els advertiments municipals en cartells ben explícits. Aquells contenidors són per als residents en aquella zona. Punt. Però potser el pitjor no siguin els residus en contenidors, sinó els que la gent aboca en els seus voltants, o en barrancs pròxims.

Al gener del 2019, l'Ajuntament es va comprometre a "liderar" les obres d'urbanització del Pla del Bon Aire Residencial, avançant un milió d'euros per fer la primera fase: la instal·lació de la xarxa de clavegueram. Les obres havien de començar a finals del 2020 o principis del 2021.