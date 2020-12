Tram del carrer dels Ametllers durant el cap de setmana passat. Juan Antonio Arroyo Tram del carrer dels Ametllers durant el cap de setmana passat.

Queixes veïnals per l'estat del Pla del Bon Aire Residencial

J. Ll.

30.11.2020 | 21:26

Hi ha brutícia, però no clavegueres, ni voreres, ni paviment als carrers. Amb les pluges, "és un autèntic suplici transitar per aquest carrer". Ho diu un veí del Pla del Bon Aire Residencial, una zona de Terrassa que sembla paisatge d'una reculada a dècades enrere, quan molts carrers de Terrassa com el seu, el dels Ametllers, estaven com està aquest carrer. Però estem en el segle XXI i els veïns no entenen perquè se'ls considera de segona divisió. O de categoria regional. La carretera de Matadepera està a un pas. I el recinte del Club Egara. Però el carrer dels Ametllers sembla d'una altra localitat, d'un altre món. Porten anys...