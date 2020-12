Ver Galería Primer dia fluix de cribratge al pavelló de Can Parellada

Proves PCR

Primer dia fluix de cribratge al pavelló de Can Parellada

Laura Massallé

30.11.2020 | 21:26

Fins l'estratègia per aconseguir aturar l'extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres, el Departament de Salut va iniciar ahir, dilluns, un cribratge intensiu contra la Covid-19 a la zona d'influència del CAP Antoni Creus. El dispositiu s'adreça a les persones de més de 16 anys que no presenten símptomes i que són pacients del CAP anomenat. Tots elles poden anar entre ahir i avui al pavelló poliesportiu de Can Parellada i sotmetre's a una prova PCR. L'encarregat de dur a terme els tests és el Banc de Sang i Teixits, que hi ha destinat un equip de 20 persones, entre tècnics i administratius. "S'ha vist que en aquesta zona de la...