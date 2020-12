Motorista temerari i sense permís ni assegurança

30.11.2020 | 21:26

Agents de la Policia Municipal van veure el dissabte, a les 11.35 de la nit, una moto circulant a gran velocitat per la Rambla de Sant Nebridi. No van poder identificar el conductor. Poc després, un testimoni (el mateix que havia alertat la policia abans) va veure la motocicleta estacionada al carrer de Wagner. Uns policies van anar a la zona i van comprovar que el vehicle no tenia l'assegurança obligatòria vigent. El motorista es va presentar en el lloc i els guàrdies van constatar que no tenia carnet.