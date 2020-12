L' Espai de les entitats tindrà la seu física al Casal Cívic Vapor Gran, quan pugui ser inaugurat. Ajuntament de Terrassa L' Espai de les entitats tindrà la seu física al Casal Cívic Vapor Gran, quan pugui ser inaugurat.

Les entitats de Terrassa ja tenen el seu "casal" virtual a internet

Santi Palos

30.11.2020 | 21:26

A Ona Martínez, regidora de Qualitat Democràtica, li hauria agradat haver inaugurat ahir l'Espai de les Entitats al Casal Vapor Gran. Ara per ara, la pandèmia de la Covid-19 fa impossible posar en marxa la seu física d'aquest projecte, que està gairebé acabada, però no la virtual, que ja es pot trobar a internet, a l'adreça espaientitats.terrassa.cat/. La tasca que l'Ajuntament ha estat fent els darrers mesos amb entitats i col·lectius de la ciutat s'ha adaptat a aquesta versió digital, que vol ser el lloc de referència d'aquest àmbit. És una iniciativa nascuda "de la demanda històrica que existeixi una 'finestreta única' per les...