El jutge autoritza un permís de 3 dies per a Josep Rull, malgrat l'oposició del fiscal

01.12.2020 | 14:13

El jutjat de vigilància penitenciària ha donat llum verda al permís de tres dies que la presó de Lledoners ha proposat per a l'exconseller Josep Rull, al qual la Fiscalia es va oposar argumentant que l'intern no està penedit perquè segueix proclamant un "pres polític". En un acte, el jutjat de vigilància número 5 de Catalunya autoritza els tres dies de permís per Rull, que, com els altres líders independentistes presos a Lledoners, té les seves sortides limitades des de finals de juliol passat, quan el jutjat li va suspendre el tercer grau que li va concedir Justícia.

Amb arguments similars als que esgrimeix per oposar-se al tercer grau de Rull, la Fiscalia ha impugnat el permís penitenciari de tres dies proposat per la presó de Lledoners, al qual, recorda el jutge, tenen dret els reclusos que hagin complert una quarta part de seva condemna -com és el cas de l'exconseller- i mantinguin bona conducta a la presó.

El jutge, per contra, recorda que ni la durada de la pena ni la tipologia de delicte pel qual va ser condemnat Rull suposen un "impediment objectiu" per aconseguir permisos i recalca que, d'acord amb els informes dels tècnics penitenciaris, la condemna "ha tingut un fort efecte intimidatori" al reclús, de manera que s'ha complert la finalitat de prevenció general invocada per la Fiscalia.