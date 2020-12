Estava ebri, va tenir un accident i va deixar el cotxe

30.11.2020 | 21:26

Un conductor en estat d'ebrietat va deixar el seu vehicle al mig de la via després de tenir un accident de trànsit el dissabte al migdia al carrer de Màlaga. Agents municipals van acudir al sector després de ser informats pel 112. Els policies van telefonar el propietari, que va donar diferentes versions dels fets. Uns policies van anar a casa seva. Ell va reconéixer que conduïa el vehicle i que aquest havia sortit de la via. Els guàrdies el van traslladar a la Prefectura per la prova d'alcoholèmia. El resultat: 0,89.