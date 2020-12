Dimecres, dijous i divendres, al Centre Cívic Montserrat Roig

Proves PCR

30.11.2020 | 21:26

Si ahir i avui el Departament de Salut fa proves PCR a la població corresponen al CAP Antoni Creus, els pròxims dies en farà a la població de més de 16 anys del barri de Ca n'Anglada en el marc d'un cribratge que es realitzarà al Centre Cívic Montserrat Roig dimecres, 2 de desembre, dijous, 3 de desembre, i divendres dia 4, amb l'objectiu de detectar el màxim nombre possible de persones infectades. El centre cívic estarà obert de 8.30 a 14 h i de 15 a 20.30 h, per fer les proves PCR, que aniran a càrrec de professionals del Banc de Sang i Teixits.

Des del centre d'atenció primària de la població del barri s'enviarà un SMS a les persones candidates a fer-se la prova amb una proposta de data concreta, per tal d'intentar fer el procés més àgil i evitar al màxim possible les cues. La ciutadania resident al barri que no rebi l'SMS, podrà acostar-se igualment a l'equipament per fer-se la prova, sempre que porti la targeta sanitària. Els resultats s'enviaran per SMS i es podran consultar a l'aplicació La Meva Salut. Els casos positius seran contactats pel seu equip d'atenció primària, que farà el seguiment oportú.

Des de l'Ajuntament recorden que la participació activa de la ciutadania en aquestes accions és important per aconseguir aturar l'extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres.