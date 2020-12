Deu denunciats per incomplir les restriccions assistint a una festa

J. Ll.

30.11.2020 | 21:26

Hi havia tants cotxes a les portes de la nau, que la Policia Municipal va desistir d'entrar. Però sí que que va esperar a la sortida a uns quants assistents a aquella festa, celebrada el dissabte en el polígon industrial Nord, i els va denunciar per incomplir les mesures de restricció contra la pandèmia.

El 112 va donar l'alerta a la Policia Municipal a les 7.47 de la tarda. Algú informava d'una festa en una nau situada al carrer de la Fonolleda, un parell de vies per sobre de l'avinguda de Béjar. Tres dotacions policials es van presentar en la zona. Allí van trobar nombrosos vehicles estacionats.

No era possible entrar en aquell moment, però una de les dotacions policials va romandre al carrer de la Fonolleda fins que van sortir uns participants en la festa. Els agents van identificar i van multar a deu persones.

Una, el responsable d'un bar, va ser denunciada el diumenge al vespre per excés d'aforament en el seu local. També aquesta vegada l'avís va ser derivat des del 112. Tres patrulles de la Policia Municipal es van presentar en l'establiment, a la cantonada de la Rambla de Francesc Macià amb el carrer de Frederic Mompou, i van trobar dins de l'establiment a 68 persones. L'aforament permès és de 48, però quedava reduït a catorze a causa de les limitacions imposades pel Covid-19. Els guàrdies van desallotjar el local i van denunciar a l'amo.

En total, la policia va incoar 41 denúncies durant el cap de setmana per incompliment de les restriccions. Una vintena de les sancions es van imposar a persones que circulaven per la via pública en horari de confinament nocturn. Tres d'aquests individus, a més, conduïen en estat d'ebrietat.