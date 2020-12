Deu denunciats per incomplir les restriccions assistint a una festa

J. Ll.

30.11.2020 | 21:26

Hi havia tants cotxes a les portes de la nau, que la Policia Municipal va desistir d'entrar. Però sí que que va esperar a la sortida a uns quants assistents a aquella festa, celebrada el dissabte en el polígon industrial Nord, i els va denunciar per incomplir les mesures de restricció contra la pandèmia. El 112 va donar l'alerta a la Policia Municipal a les 7.47 de la tarda. Algú informava d'una festa en una nau situada al carrer de la Fonolleda, un parell de vies per sobre de l'avinguda de Béjar. Tres dotacions policials es van presentar en la zona. Allí van trobar nombrosos vehicles estacionats. No era possible entrar en aquell moment, però una de les dotacions policials...