La Covid tanca el 3 per cent de les botigues al centre

Laura Hernández

30.11.2020 | 21:26

El comerç del centre de la ciutat ha vist com un 3 per cent dels establiments abaixaven persianes a conseqüència de la caiguda de la demanda amb l'arribada de la pandèmia de la Covid-19. Ho recull l'"Informe de l'Estat del Comerç del Centre de Terrassa Novembre 2020", elaborat per l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà, juntament amb Terrassa Centre. L'estudi revela que l'octubre de 2019 hi havia 93 establiments tancats al centre de Terrassa, un 14 per cent de la totalitat de l'oferta comercial, de lleure i cultural, restauració i equipaments. Un any després, l'octubre de 2020, la xifra de negocis que han tancat és de 110, un 17...