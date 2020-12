Baixen els ingressos i es mantenen els crítics a l'UCI

El cap de setmana ha estat marcat per un nou descens d'ingressos per la Covid-19.

El cap de setmana ha estat marcat per un nou descens d'ingressos per la Covid-19. Nebridi Aróztegui

Redacció

30.11.2020 | 21:26

L'evolució epidemiològica als hospitals de Terrassa, on s'atén població local i també pacients procedents d'altres municipis vallesans, continua sent positiva, tot i que l'ocupació de les unitats de cures intensives no millora.

El cap de setmana hi ha marcat un nou descens en el nombre de positius ingressats en planta tant a l'Hospital de Terrassa com a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Al primer, ahir hi havia 35 persones ingressades per Covid-19 i cinc més en ingrés domiciliari. La xifra suposa una davallada de vuit pacients menys en planta respecte a dijous de la setmana passada i 42 per sota dels ingressos comptabilitzats el 7 de novembre, coincidint amb el pic de la segona onada.

A Mútua hi havia ahir 65 pacients en planta i sis en seguiment domiciliari. L'hospital va superar el centenar d'ingressos el 9 de novembre i ara recupera les xifres de finals d'octubre, quan van començar a repuntar els casos. A l'UCI, però, la corba no acaba de marcar una tendència clara a la baixa. A l'Hospital de Terrassa, on la darrera setmana havien registrat un descens significatiu de casos crítics, amb 6 pacients, la unitat de crítics torna a atendre 11 pacients, en la mitja de tot el mes de novembre. La mateixa situació es dóna a Mútua, on els pacients en cures intensives i semiintensives són 14.