Actuavallès i el Col·legi de Farmacèutics uneixen forces per a la detecció precoç del VIH

Redacció

01.12.2020 | 11:19

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i l'associació Actuavallès, amb subseu a Carrer Cisterna, 33 de Terrassa, llancen una campanya conjunta per promoure la realització de proves de VIH amb el lema: "Nosaltres ja ho sabem. Ara hi faltes tu". Amb aquest lema, la campanya busca interpel·lar aquella població amb una baixa percepció de risc respecte al VIH per tal de fomentar la detecció precoç del virus entre la població general. Es tracta d'una acció coordinada a través de l'agrupació Prueba de VIHDA, de la que l'associació Actuavallès n'és membre, i des de la qual s'han ajuntat esforços d'associacions i Col·legis de Farmacèutics de sis comunitats autònomes, arribant a gairebé 7.000 farmàcies de tot el territori estatal.

Per a la promoció de la campanya s'han distribuït cartells a les prop de 550 farmàcies de les comarques del Vallès Oriental, Occidental i el Bages, s'han llençat diferents missatges a través de les xarxes socials i Actuavallès ha realitzat una formació específica sobre la Prova del VIH dirigida a totes les farmàcies comunitàries d'aquest territori.

Del total de casos de VIH diagnosticats al Vallès Occidental, Vallès Oriental i Bages l'any 2019, es van diagnosticar de forma tardana un 38% dels casos. La immensa majoria d'aquests, un 82%, eren casos de diagnòstic tardà avançat, és a dir, persones amb un estat de salut ja estava molt deteriorat. Des d'Actuavallès recorden que si hem tingut relacions desprotegides i desitgem fer-nos la prova del VIH, la podem sol·licitar al nostre metge de família, a les farmàcies que ofereixen el servei de la prova ràpida del VIH, a totes les farmàcies a través de l'autotest del VIH (una prova que pots realitzar-te tu mateix/a a casa mitjançant una punció dactilar), o a Actuavallès, que ofereix la prova ràpida del VIH de forma gratuïta.