Un 86% dels comerços preveu mantenir obert després de Nadal

30.11.2020 | 21:26

L'informe Covid del comerç ha sondejat la percepció empresarial en una enquesta feta entre el 28 de setembre i el 9 d'octubre, a les portes de la segona onada. Tot i el cop encaixat per la majoria dels establiments, l'estudi mostra una dada molt positiva. Un 85 per cent dels comerços preveuen mantenir obert el seu establiment després de la campanya de Nadal i un 14 per cent afirmen que no ho saben. No hi ha ningú que tingui previst tancar passades festes.

Respecte al balanç econòmic de la primera onada de la pandèmia, un 65 per cent dels enquestats se senten poc o gens satisfets amb l'evolució de les vendes i un 35 per cent satisfet o molt satisfet. De fet, els contents amb la facturació superen en deu punts els gens satisfets.

Pel que fa a la previsió de l'exercici 2020, tres de cada quatre creuen que tancaran per sota de l'any passat.

Maria Costa va insistir ahir en el fet que l'enquesta està feta abans de la segona onada i de campanyes com el Black Friday, que ha omplert els darrers dies els carrers i les botigues del centre de la ciutat. "Aquest matí (per ahir) els comerciants estaven contents amb les vendes", comenta la vicepresidenta de Terrassa Centre. Costa creu que "la gent té ganes d'anar de botigues", de recuperar la normalitat, també en els hàbits de consum.

Darrere el taulell, durant la pandèmia "el comerç també ha d'evolucionar", diu Costa. Terrassa Centre no perd de vista l'impacte de l'e-comerç en les botigues presencials. La Covid ha disparat les vendes online i "les botigues comencen a adaptar-se, algunes amb distribució i punts de recollida. El comerç també està canviant".