El marxa el cribratge intensiu de Covid-19 a Can Parellada

Laura Massallé

30.11.2020 | 12:56

El cribratge intensiu contra la Covid-19 a la zona d'influència del CAP Antoni Creus avança a bon ritme. Aquest matí, els ciutadans de la zona han començat a acudir, esglaonadament, al pavelló poliesportiu de Can Parellada, on es realitzen avui i demà proves PCR a les persones de més de 16 anys que no presenten símptomes.

La majoria dels que s'han apropat aquest matí al dispositiu organitzat pel Departament de Salut eren persones grans que tot i no haver rebut un SMS amb data i hora concretes per fer-se la prova sabien que hi havia un cribratge en marxa perquè els ho havien dit familiars o amics i com que complien els requisits (ser major de 16 anys, no tenir símptomes i ser usuari del CAP Antoni Creus) s'han pogut sotmetre a la prova. Tots han coincidit en les facilitats i la rapidesa del procés.

Els professionals del Banc de Sang i Teixits continuaran fent proves avui i demà, de 8.20 a 14h i de 15 a 20.30h.