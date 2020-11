Les joventuts socialistes tornen a recollir joguines solidàries

30.11.2020 | 11:44

La JSC Terrassa organitza una nova recollida de joguines per Nadal, en aquest cas del 30 de novembre al 21 de desembre. A l'edició passada, la campanya va tenir "una boníssima acollida", afirma la formació política, que aquest any demana un augment de la participació. Samuel Martínez, primer secretari de l'agrupació, afirma que "a causa de la situació que vivim, crec que ara més que mai s'ha de mantenir la il·lusió dels i els infants. A dia d'avui hi ha moltes mancances a la societat, però no podem deixar que els nens i les nenes ho paguin, necessitem un augment considerable de donacions de joguines."

Les joguines s'entregaran a la Creu Roja de Terrassa. La JSC demana que siguin noves. S'hauran de portar a la seu socialista de Terrassa al carrer de La Rasa número 29 els dies laborables de nou del matí a les dues de la tarda.