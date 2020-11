La Covid tanca un 3% del comerç al centre

30.11.2020 | 12:29

L'informe de l'estat del comerç del centre de la ciutat al novembre de 2020 revela que un 3 per cent dels establiments han tancat per l'impacte de la Covid. L'estat d'alarma i les restricciones imposades per la pandèmia han colpejat el comerç del centre de la ciutat, que comptabilitza 110 persianes baixades, 17 més que l'octubre de 2019.

Les dades corresponen a l'"Informe de l'Estat del Comerç del Centre de Terrassa Novembre 2020", de l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà i Terrassa Centre.

L'estudi revela que l'impacte de la pandèmia ha estat dur, però menor a Terrassa que a altres capitals de comarca o grans ciutats més depenents de la demanda exterior o del turisme. "Hem vist imatges d'illes senceres tancades a ciutats com Barcelona que no s'han vist aquí", comenta Maria Costa, vicepresidenta de Terrassa Centre. "A la ciutat la situació ha estat dramàtica, però no tant com a altres municipis per què molts terrassencs que no han pogut desplaçar-se a Barcelona o als grans centres comercials, han fet les seves compres a Terrassa".