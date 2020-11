Baixen els ingressos per Covid, però pugen els pacients a l'UCI

30.11.2020 | 11:31

La situació epidemiològica ha continuant millorant aquest cap de setmana als hospitals de Terrassa, on s'ha donat una nova davallada dels ingresos en planta, tot i que la xifra de pacients a les unitats de cures intensives ha repuntat.

A l'Hospital de Terrassa hi ha en aquests moments 35 pacients amb Covid ingressats en planta, 27 menys que fa dues setmanes. El dia 16 de novembre, l'hospital atenia 62 persones a les plantes Covid. Pel que fa als pacients a l'UCI, avui hi ha onze positius a cures intensives, dos menys que fa quinze dies, però cinc més que dijous de la setmana passada, quan els ingressos en UCI havien baixat a 6.

A l'Hospital Universitari MútuaTerrassa els pacients amb Covid en planta són avui 65, quinze menys que fa dues setmanes, quan la xifra era de 80 malalts. A les unitats de crítics la xifra de pacients no baixa. Avui hi ha 8 a l'UCI i 6 a semiintensius, una xifra que es manté estable les darreres setmanes.