Lliurament del primer premi al responsable de l'Associació El Corralito, Albert García. Lliurament del primer premi al responsable de l'Associació El Corralito, Albert García.

El Rotary Club otorga el seus Premis Joves per Terrassa

Redacció

27.11.2020 | 20:17

El Rotary Club de Terrassa ha fet el lliurament del XXIII Premi Joves per Terrassa, enguany dotat amb sis mil euros i repartit entre tres entitats. El primer guardó, dotat amb tres mil euros, ha estat per a "les beques de residència el galliner", de l'Associació El Corralito, centre de creació artística. El segon, amb 1.500 euros, per a "connecta't amb mi", del centre d'Esplai Guadalhorce i el tercer, també de 1.500 euros, per a "esport inclusiu, valors i estima", de l'Església Unida de Terrassa. El primer premi ha estat subvencionat pel Rotary Club de Terrassa, mentre que el segon i tercer ho han estat per la Fundació "La Caixa". Aquest any...