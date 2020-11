El PSC lamenta que no se celebri la Constitució

28.11.2020 | 04:00

El Partit dels Socialistes va emetre ahir un comunicat en què lamenta que el govern municipal no commemori l'aniversari de la Constitució, després que a preguntes dels socialistes, la regidora de Presidència, Jennifer Ramírez, informés al ple que no hi ha previst cap acte institucional el dia 6 de desembre. El PSC recorda que el ple va aprovar en mandats anteriors la commemoració amb un acte oficial. "Veiem que aquesta decisió és una nova concessió de Ballart a ERC", afirma el regidor Javier García.