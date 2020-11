La fundació ofereix una atenció integral en educació, salut i nutrició a 370 infants i joves de Moçambic. La fundació ofereix una atenció integral en educació, salut i nutrició a 370 infants i joves de Moçambic.

Una ONG remou consciències amb "El Otro Black Friday"

Laura Massallé

27.11.2020 | 20:17

Davant la febre consumista d'iniciatives com el Black Friday i el Cyber Monday, l'agència de publicitat Evil Love, dirigida pel terrassenc Aleix Satorras, i la Fundació Khanimambo han llençat una original campanya titulada "El Otro Black Friday". Es tracta d'una acció singular per aconseguir apadrinaments per a 117 nens i nenes amb qui l'ONG treballa a Moçambic. De fet, la fundació, creada l'any 2007 per la portuguesa Alexia Viera, treballa actualment amb prop de 370 infants i joves a Praia de Xai-Xai oferint-los una ajuda integral que engloba projectes en educació, nutrició i salut. La seva missió és ajudar aquests nens "perquè tinguin una...