MútuaTerrassa té 66 pacients a planta per Covid i el CST, 36

28.11.2020 | 04:00

L'Hospital de MútuaTerrassa tenia ahir 66 pacients amb la Covid-19 a planta (un menys que dimecres) i el del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), 36 (tretze menys que dimecres). Quant a les persones ingressades a l'UCI, MútuaTerrassa tenia ahir set (una menys que dimecres) i cinc a la Unitat de Semicrítics (dos menys), mentre que l'Hospital del CST tenia ahir nou pacients a l'UCI (un més que dimecres). Amb relació amb les hospitalitzacions domiciliàries per la Covid-19, les xifres es mantenen en els dos hospitals respecte a les de dimecres: sis pacients per part de MútuaTerrassa i sis també per part del CST. En l'àmbit de tot Catalunya, ahir el nombre de persones hospitalitzades per la Covid-19 era de 1.748, de les quals un total de 472 eren a l'UCI.