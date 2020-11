L'alcalde treu pit de la cohesió del govern

Ple municipal

27.11.2020

Jordi Ballart va voler aprofitar ahir l'enèsim debat sobre l'ajust en l'estaf tècnic municipal per reivindicar la cohesió de l'executiu bipartit d'ERC i Tot per Terrassa. "Aquest -va dir- és un govern sòlid, fort, per això podem fer aquests canvis rellevants", en els que no s'ha de veure, va insistir, "cap cosa més enllà que la voluntat de reforçar l'acció de govern".

L'alcalde va sortir ahir en defensa de la modificació de la cúpula tècnica municipal, que ha comportat la segregació de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert en dues àrees i la supressió de la direcció estratègica de relacions amb empreses municipals i concessionàries. Ballart va reiterar ahir que els canvis "no comporten cap cost afegit" i responen a la voluntat d'afrontar la reactivació econòmica i modernitzar l'atenció ciutadana.

El govern té, diu, "la ferma voluntat de desenvolupar un pla de descentralització de l'administració local", en un moment en què la Covid 19 ha tensat tota l'estructura municipal.

"Ha arribat el moment de desplegar-la", va anunciar Ballart, per a qui Terrassa avui "és la tercera ciutat de Catalunya, amb una estructura cent per cent austera i una administració cent per cent transparent".

L'alcalde va intervenir en el torn de debat de les propostes de resolució, després que els grups repetissin el debat viscut els darrers dies en comissió informativa i en els mitjans.

El socialista Alfredo Vega va mantenir el seu to crític amb la remodelació tècnica i va celebrar que la seva "persistència" hagi portat finalment a l'alcalde a explicar-se públicament. "No ens ha satisfet del tot- va dir Vega- però li agraïm".