L'alcalde treu pit de la cohesió del govern

27.11.2020 | 20:17

Jordi Ballart va voler aprofitar ahir l'enèsim debat sobre l'ajust en l'estaf tècnic municipal per reivindicar la cohesió de l'executiu bipartit d'ERC i Tot per Terrassa. "Aquest -va dir- és un govern sòlid, fort, per això podem fer aquests canvis rellevants", en els que no s'ha de veure, va insistir, "cap cosa més enllà que la voluntat de reforçar l'acció de govern". L'alcalde va sortir ahir en defensa de la modificació de la cúpula tècnica municipal, que ha comportat la segregació de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert en dues àrees i la supressió de la direcció estratègica de...