Jéssica Albiach: "El CST pateix un greuge en el finançament"

Laura Massallé

27.11.2020 | 20:17

Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú-Podem al Parlament de Catalunya, va insistir ahir a Terrassa en la importància d'un nou Pacte Nacional per la salut a Catalunya. Ho va fer després de reunir-se amb representants del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per conèixer com estan afrontant la segona onada de la pandèmia de la Covid-19 i constatar que "l'Hospital de Terrassa, que és 100% públic, però de gestió mercantil, en el finançament pel que fa a la concertada està patint un fort greuge en comparació amb altres hospitals i això repercuteix en menys recursos per poder fer la seva feina i per poder...