Els rosegadors, como aquesta rata fotografiada al carrer de Vinyals, prenen la superfície quan detecten menys presència humana. Nebridi Aróztegui Els rosegadors, como aquesta rata fotografiada al carrer de Vinyals, prenen la superfície quan detecten menys presència humana.

I ara les rates

Javier Llamas

27.11.2020 | 20:17

José estava assegut en el sofà, veient la tele, a les quatre de la tarda. De sobte, va albirar una ombra en les escales que condueixen a la terrassa des del menjador. Sort que la porta estava tancada, perquè a vegades la família la deixa oberta per si al gos li ve de gust pujar al terrat. Però l'ombra no era una ombra. Era una rata que va pujar un esglaó, va ensumar l'ambient i va tornar a baixar com si se sabés sorpresa. I es va ficar en el forat d'un desguàs. I va desaparèixer. Això va ser fa un parell de setmanes. El gos a penes puja a la terrassa perquè els seus amos no obren la porta, per si de cas. José és veí del barri Sant Pere Nord...