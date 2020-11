El Raval de Montserrat, ahir, minuts després de l'encesa de l'enllumenat nadalenc. Nebridi Aróztegui El Raval de Montserrat, ahir, minuts després de l'encesa de l'enllumenat nadalenc.

Els llums ja anuncien el Nadal més difícil

Santi Palos

27.11.2020 | 20:28

Eren les cinc i vint-i-tres minuts de la tarda quan, de sobte, al Raval de Montserrat, es van encendre les llums de l'arbre i la decoració de Nadal. Els ciutadans que estaven al Raval en aquell moment, en bona part famílies amb nens petits, alguns sense saber que l'encesa estava programada per aleshores, van esclatar en aplaudiments. De cop i volta, l'ambient nadalenc havia arribat a Terrassa. Però tristament aquest no pot ser un Nadal com els altres. Només calia veure allò que l'Ajuntament ha instal·lat al costat de l'arbre, a la cantonada del Raval amb el carrer Cremat. Una carcassa "en memòria de les víctimes de la Covid-19", per la qual poden dipositar espelmes. La...