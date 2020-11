Denunciat per conduir sota l'efecte de les drogues

27.11.2020 | 20:17

Una patrulla de la Policia Municipal va observar el dijous, a les 5.25 de la tarda, un vehicle que feia acceleracions brusques mentre circulava pel carrer de Miquel Vives, a prop de l'avinguda de Barcelona. Els agents van aturar el vehicle i van identificar al conductor, que semblava estar sota els efectes de les drogues. Van traslladar al conductor a la Prefectura per realitzar el drogo-test, que va donar positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. El conductor va ser denunciat per això i per dur marihuana a sobre.