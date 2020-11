El pavelló de Can Parellada estarà obert per fer-se la prova de 8.30 a 14 h i de 15 a 20.30 h. Nebridi Aróztegui El pavelló de Can Parellada estarà obert per fer-se la prova de 8.30 a 14 h i de 15 a 20.30 h.

Cribratge per als usuaris majors de 16 anys del CAP Antoni Creus

Redacció

27.11.2020 | 20:17

El Departament de Salut farà proves PCR a la població de més de 16 anys que correspongui al Cap Antoni Creus i que no presenti símptomes de la Covid-19, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. El cribratge es farà al pavelló poliesportiu de Can Parellada dilluns i dimarts. Salut ha establert una estratègia conjunta en la lluita contra la Covid-19, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, l'Institut Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, i el Banc de Sang i de Teixits, basada en la intervenció comunitària per...