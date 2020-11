Aquest turisme porta set mesos abandonat al carrer del Mestre Trias, segons veïns. Nebridi Aróztegui Aquest turisme porta set mesos abandonat al carrer del Mestre Trias, segons veïns.

El barri de Segle XX esdevé un cementiri de cotxes abandonats

Javier Llamas

27.11.2020 | 20:17

"Fa més de tres anys que treballo en una empresa d'aquesta zona i aquest cotxe porta abandonat aquí des de llavors". I aquest cotxe, un Peugeot 206 Cabrio estacionat al carrer de les Navas de Tolosa, un més d'uns quants en estat d'abandó en un sector de Segle XX, està ple de molsa en el seu interior. Els voltants de naus industrials de Segle XX, al carrer del Mestre Trias, de las Navas de Tolosa, de Joan Monpeó, de Lepant, s'ha convertit en un cementiri de cotxes a l'aire lliure en els últims temps, i empresaris i veïns del barri estan sollevats per aquest fenomen inaudit que marca de deterioració la zona. "És una cosa vergonyosa, per imatge i per...