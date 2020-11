Atropellat per un cotxe que sortia d'un aparcament

27.11.2020 | 20:17

Uns policies municipals ho van veure tot. Van veure, el dijous a les 5.50 de la tarda, com un vehicle atropellava un vianant a l'avinguda d'Àngel Sallent, a uns metres del carrer d'Antoni Torrella. El vianant va quedar estès a terra. Els agents van activar el SEM per atendre al ferit, que estava travessant per un pas de vianants. El conductor del turisme, que sortia d'un pàrquing, no el va veure i el va colpejar. Els policies van instruir diligencies per un delicte d'imprudència. El ferit va rebre atenció a Mútua.