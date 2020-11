Alarma de fuita de gas Nebridi Aróztegui Alarma de fuita de gas

27.11.2020 | 20:17

Una possible fuita de gas va generar alarma ahir a la tarda a l'estació de tren Vallparadís-Universitat i els seus voltants. Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 2.35 de la tarda i va enviar a la zona cinc dotacions, entre elles el camió-escala. Els efectius del cos de seguretat van realitzar medicions per detectar algun escapament, però no van trobar cap fuita. Van romandre a la zona una hora. Unitats policials també es van desplaçar a l'estació de metro, ubicada al costat del Parc de Vallparadís i l¡avinguda de Jacquard. És possible que les olors que van desencadenar l'alarma estiguesssin relacionades amb alguna sustància usada en una obra o...