Malgrat la pressió de la segona onada, l'Hospital de Terrassa ha mantingut la cirurgia, les consultes externes i les proves diagnòstiques. Nebridi Aróztegui Malgrat la pressió de la segona onada, l'Hospital de Terrassa ha mantingut la cirurgia, les consultes externes i les proves diagnòstiques.

Retrat de la segona onada al Consorci Sanitari

Laura Hernández

26.11.2020 | 20:58

El Consorci Sanitari de Terrassa afronta la sortida de la segona onada de la pandèmia amb els professionals exhausts per la pressió assistencial, però amb la satisfacció d'haver pogut fer front a la segona embranzida del virus mantenint pràcticament tota l'activitat ordinària, fins i tot incrementant l'activitat quirúrgica. Des de la direcció assistencial del CST, el doctor Jaume Boadas explica com han afrontat el repte, amb l'experiència de la primera onada. Les dades mostren l'impacte real de la pandèmia a l'Hospital de Terrassa, on a principis de mes els ingressos a planta a l'hospital i a Sant Llàtzer fregaven els vuitanta. Ahir eren 43. A cures intensives,...