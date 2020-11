El ple vota avui el nou reglament de l'aigua i l'ordenança de mobilitat

Redacció

26.11.2020 | 20:58

El ple del mes de novembre se celebra avui a les 9.30 en sessió ordinària i virtual, un cop més condicionat per la pandèmia. La sessió, que es preveu llarga i densa, sotmetrà a votació l'aprovació inicial el nou reglament d'abastament d'aigua a la ciutat, que s'ha modificat per evitar increments desmesurats de les factures de l'aigua com el que es va produir durant el confinament arran d'una lectura estimada. El nou reglament es blinda per evitar sobrepreus, repartint de manera proporcional els consums entre els trimestres afectats.

La sessió votarà també l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i dues modificacions puntuals del POUM relacionades amb el cobriment de la Riera del Palau als sectors de Palau Nord i Sud i amb el Pla de Millora de Sant Pere de les Fonts.

El govern porta a votació avui també el darrer ajust a la cúpula tècnica municipal, a conseqüència de la remodelació de l'executiu. El dictamen, que inclou la creació d'una nova àrea de gestió a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert, tornarà a reproduir el debat viscut en comissió informativa sobre l'oportunitat de reforçar l'estructura d'alts càrrecs en plena crisi sanitària i econòmica.

El PSC va deixar clar dimecres en roda de premsa que tornarà a exigir a l'alcalde una justificació tècnica i política de la remodelació i que qüestionarà la decisió, que considera "temerària", a l'entendre que comporta un procés d'aterratge d'alts càrrecs en un moment crític.

De fet, els socialistes portaran avui el pes del torn de propostes de resolució. La formació formula cinc de les onze presentades.

Volen que el ple voti la incorporació dels sindicats al conveni "Terrassa aposta per l'Ocupació", signat per l'Ajuntament i la patronal Cecot. També demanen que el govern escolti les demandes de tots els barris abans d'ampliar una línia de bus, com va anunciar recentment a Can Parellada. Completen el llistat de propostes, una sobre les inversions als barris, altre sobre el futur de les rieres i una cinquena relacionada amb la prevenció de l'assetjament escolar.

D'altra banda, un mes després de l'aprovació de les ordenances, JxT demana avui al ple una tarifa plana pel pagament dels tributs. Ciutadans, per la seva banda, reclama un reconeixement social i laboral a les treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD).