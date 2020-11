El nou reglament de l'aigua repartirà els consums si hi ha lectura estimada. El nou reglament de l'aigua repartirà els consums si hi ha lectura estimada.

El ple vota avui el nou reglament de l'aigua i l'ordenança de mobilitat

26.11.2020 | 20:58

El ple del mes de novembre se celebra avui a les 9.30 en sessió ordinària i virtual, un cop més condicionat per la pandèmia. La sessió, que es preveu llarga i densa, sotmetrà a votació l'aprovació inicial el nou reglament d'abastament d'aigua a la ciutat, que s'ha modificat per evitar increments desmesurats de les factures de l'aigua com el que es va produir durant el confinament arran d'una lectura estimada. El nou reglament es blinda per evitar sobrepreus, repartint de manera proporcional els consums entre els trimestres afectats. La sessió votarà també l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i dues modificacions puntuals del POUM...