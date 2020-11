L'encesa de llums dona el tret de sortida a la campanya de Nadal

L. M.

26.11.2020 | 20:58

Amb l'encesa dels llums i de diverses espelmes en record de les víctimes de la Covid-19 per part de l'alcalde i portaveus dels Grups Municipals, Terrassa inicia aquesta tarda una campanya de Nadal que "pretén transmetre un missatge d'esperança i record, però també de suport al teixit comercial de tota la ciutat, des de la prudència i la responsabilitat".

Marcada per la pandèmia, la campanya presenta diverses novetats. Una de les més rellevants és la instal·lació d'un gran avet de Nadal de dotze metres d'alçada al Raval de Montserrat, que serveix de record de totes aquelles persones que han mort a causa del coronavirus i que tindrà una rèplica (amb arbres més petits) a la resta de districtes de la ciutat.

Enguany, el pessebre oficial es trasllada a la plaça Vella, sobre la tarima que hi ha la confluència del carrer Major amb el carrer de Cremat, i "ho fa, segurament, per quedar-se en pròximes edicions perquè ja feia anys que pensàvem en aquesta reubicació", va explicar fa uns dies l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. És un pessebre de tipus tradicional, amb algun detall singular, com ara la caseta romana que acull l'infant Jesús. Es tracta d'un muntatge que han dissenyat i construït Santi Pascual Talens, president de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa, i alguns socis de l'entitat.

L'il·luminació nadalenca, que s'encendrà avui a la tarda, va enguany més enllà del centre històric i es reforça als districtes. Els carrers de Terrassa tindran, doncs, més llum que mai, amb 694 punts d'enllumenat repartits per tot el municipi, en "una mesura encaminada a ajudar a reactivar l'economia de la ciutat i ser un element d'atracció per als comerços, així com per reforçar l'ànim i l'esperit nadalenc".

Les principals ubicacions on es posen llums aquest any, respecte a l'any passat, són: a la rotonda de l'avinguda de Madrid, al districte 2; a la plaça de Can Palet i al carrer del Montblanc, del districte 3; al carrer Núria, cantonada amb Dom Bosco i a l'avinguda d'Àngel Sallent, al districte 4; a la plaça Agustí Bartra del districte 5; a plaça de la Font de la Pola, a la plaça de Primer de Maig i al carrer Ample al districte 6; i als carrers de Mossèn Josep Pons, Itàlia, França i Avinguda d'Àfrica al districte 7, una iniciativa del Consell Municipal del Districte.

També s'il·luminaran tres xemeneies, les de la Plaça Nova, la Plaça Didó i la Plaça de Salvador Espriu; es posen garlandes a les palmeres de l'avinguda Béjar i de l'Abat Marcet, i es decoren els arbres del passeig Comte d'Ègara. A més, s'instal·len dos rètols amb lletres de la ciutat en grans dimensions i il·luminades a dos espais estratègics: davant la Masia Freixa i a la rotonda de la Rambleta del Pare Alegre.