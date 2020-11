Ja ha arribat Nadal

27.11.2020 | 19:18

Les persones que eren al Raval ahir a la tarda van esclatar en aplaudiments quan es van encendre simultániament les llums de la decoració i de l'arbre de Nadal ubicat a la confluència amb el carrer Cremat. Però aquest no serà un Nadal com els altres, i ens ho recorda la instal·lació, al costat de l'arbre, en què els ciutadans poden depositar espelmes "en memòria de les víctimes de la Covid-19". També ahir es van encendre les llums del Pessebre de la Ciutat, aquest any a la tarima de la Plaça Vella.