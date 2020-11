Cribratge a un pacient assimptomàtic. Cribratge a un pacient assimptomàtic.

Dilluns comença el cribratge a Can Parellada

26.11.2020 | 20:58

La campanya de cribratges comunitaris que de manera intensiva realitza Salut no arribarà avui a Terrassa, com inicialment estava previst, sinó que serà dilluns. Així ho confirmaven ahir des de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que avui farà públic el detall de l'operació, amb horari i emplaçament. Inicialment el cribratge es farà a la població asimptomàtica de més de 16 anys corresponent a la zona del Centre d'Atenció Primària de Can Parellada. El CAP enviarà un SMS usuaris del centre amb una proposta de data per fer-se la prova. Caldrà portar la targeta sanitària. D'altra banda, la consellera de...