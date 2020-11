Compensació de les T-jove afectades per la supressió de classes

26.11.2020 | 20:58

L'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona compensarà les T-jove afectades per la limitació de la presencialitat en classes teòriques a les universitats. La mesura es va començar a aplicar ahir.

Fins el 31 de gener del 2021, els universitaris amb una T-jove validada abans del 16 d'octubre -i que per tant caducarà com a tard el 12 de gener del 2021-, "poden sol·licitar a l'ATM la compensació dels dies lectius en què no han pogut utilitzar el títol per les restriccions aplicades pel Procicat", diu l'ATM.

El procés es pot fer a través del formulari en línia específic que ja hi ha disponible a compensacions.atm.cat, i el tràmit pot iniciar-se fins i tot si la T-jove no ha caducat encara. Al formulari cal registrar les dades de la T-jove i la persona titular, que permetran analitzar, cas per cas, el dret de compensació. Entre d'altres, el formulari requereix la imatge de la T-jove a compensar per ambdues cares, per obtenir les dades precises d'utilització, a més de la matrícula universitària que acrediti la condició d'estudiant universitari de la persona titular. Un cop rebuda la informació, l'ATM quantificarà els dies a compensar en cada cas.

La persona sol·licitant, un cop aprovada la petició, recollirà a l'establiment de la xarxa de punts de venda autoritzats seleccionat un títol T-compensació Covid. Així doncs els operadors de transport no atendran aquestes sol·licituds. El procés tindrà el suport d'atenció d'una centraleta que donarà resposta a dubtes, al telèfon 93 120 53 30 en horari de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres no festius.