Compensació de les T-jove afectades per la supressió de classes

26.11.2020 | 20:58

L'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona compensarà les T-jove afectades per la limitació de la presencialitat en classes teòriques a les universitats. La mesura es va començar a aplicar ahir. Fins el 31 de gener del 2021, els universitaris amb una T-jove validada abans del 16 d'octubre -i que per tant caducarà com a tard el 12 de gener del 2021-, "poden sol·licitar a l'ATM la compensació dels dies lectius en què no han pogut utilitzar el títol per les restriccions aplicades pel Procicat", diu l'ATM. El procés es pot fer a través del formulari en línia específic que ja hi ha disponible a...