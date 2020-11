Cecot considera que la partida que inclou l'esborrany de Pressupostos Generals és "irrisòria". Alberto Tallón Cecot considera que la partida que inclou l'esborrany de Pressupostos Generals és "irrisòria".

Cecot denuncia un sobrecost proper als 240 milions a la B-40

Redacció

26.11.2020 | 20:58

"És una vergonya que ara se'ns digui que l'autovia B-40 encara trigarà dos anys més a poder estar acabada", afirma el secretari general de la Cecot, David Garrofé. "Al Vallès n'estem tips dels reiterats incompliments. No hi ha hagut ni voluntat política ni voluntat econòmica per executar aquesta obra en temps i forma. I tornar a dotar-la amb 14 milions d'euros és irrisori. S'ha generat un sobrecost innecessari proper als 240 milions d'euros que s'ha agreujat els darrers anys pels constants desperfectes i deteriorament en els trams a mig fer", denuncia la patronal. L'entitat fa aquestes afirmacions després de conèixer la partida de 13,8 milions...