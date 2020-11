Albiach insisteix en la importància d'un nou Pacte Nacional per la salut

Laura Massallé

27.11.2020 | 12:48

Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú-Podem al Parlament de Catalunya, ha insistit aquest matí en la importància d'un nou Pacte Nacional per la salut pública a Catalunya. Ho ha fet després de reunir-se amb representats del Comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per conèixer com estant afrontant la segona onada de la pandèmia i constatar que "l'Hospital de Terrassa, que és 100% públic però de gestió mercantil, en el finançament pel que fa a la concertada està patint un fort greuge en comparació amb altres hospitals".

Albiach també ha destacat "la necessitat de contractació de professionals sanitaris" i ha lamentat que molts "estan marxant de Catalunya perquè les condicions laborals aquí són pitjors". "Un facultatiiu a Catalunya cobra 700 euros menys que a l'Aragó. A França cobren el doble i al Regne Unit, el triple. I això acaba repercutint en unes plantilles envellides i molt tensionades", ha afirmat la diputada, que també ha sostingut que "cal reforçar la primària, perquè és la porta d'accés al sistema".