27.11.2020 | 15:30

Alarma per una possible fuita de gas a l'estació Vallparadís de Terrassa. Els bombers han rebut l'avís a les 2.35 de la tarda i han enviat a la zona cinc dotacions. Els efectius del cos de seguretat han realitzat medicions i, en principi, no han trobat cap fuita, tot i que han mantingut l'alerta. És possible que les olors estiguesssin relacionades amb alguna sustància usada en una obra.