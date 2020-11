La UPC i HP creen a Terrassa una càtedra d'empresa d'innovació en fabricació digital

S.P.

26.11.2020 | 13:48

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'empresa HP i l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) han signat un acord de creació de la càtedra "Hub d'Innovació en Fabricació Digital HP-UPC". Orientada a la 'R+D, la difusió de coneixement, la transferència i la divulgació científica i tecnològica, aquesta serà la primera càtedra d'empresa en l'àrea de la fabricació additiva a Catalunya. L' acord estableix la cessió, per part d'HP ,de maquinària d'impressió de fabricació additiva, concretament una HP Jet Fusion 580 Color 3D Printer amb la tecnologia MultiJet Fusion, única en el món. També en l'àmbit de la fabricació digital, però pel que fa a la indústria tèxtil, s'acorda la cessió d'una impressora HP Stitch S300, la primera de sublimació amb tecnologia d'injecció tèrmica, introduïda fa només un any i que permet accedir a mercats molt diversos com els de la roba esportiva, moda, cartells publicitaris o decoració d'interiors.