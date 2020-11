Segona temporada de cinema amb mascareta i el desig d'un final feliç

Santi Palos

25.11.2020 | 21:02

El passat 30 d'octubre, en què, per la crisi sanitària de la Covid-19, la Generalitat va tornar a fer tancar els cinemes, era el dia que el Catalunya havia d'estrenar "Sentimental", de Cesc Gay, a la sala gran, i "El palacio ideal", de Nils Tavernier, a la petita. I ahir, el dia en què el Cinema Catalunya va poder tornar a obrir, ho va fer amb aquestes dues mateixes pel·lícules, que mantenien el caràcter d'estrena a tot el país (algunes sales de Barcelona ja les van projectar dimarts).

Entre els cinèfils hi havia ganes de tornar a gaudir del setè art. "Sentimental" va aplegar a la seva primera sessió, a les 5.15 de la tarda, vint-i-vuit espectadors. Mitja hora abans, "El palacio ideal" reobria el Catalunya amb vuit. Gens malament, per ser dimecres, i de pluja, en aquestes primeres sessions de mitja tarda. Bons auguris per a les del vespre i el cap de setmana. Molts d'aquests espectadors saludaven a Sergio del Pino, el taquiller. "A la gent que ve habitualment, als més assidus, ja els coneixem."

Les primeres entrades

"En tenia moltes ganes. Quan estrenen una pel·lícula sempre vinc a la primera sessió, perquè hi ha poca gent i s'està molt bé", ens va dir Encarna Ortega, la tercera persona que comprava una entrada per veure "El palacio ideal". És una d'aquestes habituals del cinema Catalunya, i en aquestes setmanes que ha estat tancat "l'he trobat molt a faltar. Estava desitjant que tornessin a obrir". Havia triat "El palacio ideal ", "perquè segurament la setmana vinent veure 'Sentimental'. M'agrada tota mena de cinema, sempre que t'aporti alguna cosa".

Núria Ramos Camps, una altra de les espectadores del film de la sala petita, té molt arrelada la passió pel cinema. "Em ve del meu pare, que havia tingut un cinema a Huelva, i també un teatre en què es feien actuacions de cantants i pianistes. I quan es va traslladar a Terrassa, va treballar de maquinista a diversos cinemes. De manera que sempre anava al cinema amb els meus pares. Encara ara m'agrada molt i vinc sovint al Catalunya."

Com un tauler d'escacs

A la porta del carrer de Sant Pere, un cartell anuncia les mesures d'higiene i seguretat que el Cinema Catalunya ha establert, en cumpliment de la normativa, per la Covid-19. "Són les mateixes que abans d'aquest darrer tancament", explica la sotsdirectora de la sala, Maite Piqueras, que ahir s'estava a la porta veient com entraven els primers nous espectadors, i que "encreua els dits", assegura, per tal que la Covid-19 no torni a interrompre la temporada. L' aforament s'ha reduït a un cinquanta per cent, la qual cosa dona un màxim de 190 espectadors a la sala gran, i 90 a la petita. Al costat de cada butaca que es pot ocupar, n'hi ha una que s'ha de quedar buida, i així estan marcades en forma de taules d'escacs; és a dir, que qualsevol espectador de les sales no pot tenir ningú ni a la dreta ni a l'esquerra, ni al davant ni al darrere.

L' ús de la mascareta és obligatori en tot moment, i durant tota la projecció de la pel·lícula. Molesta? "No. Ja m'he acostumat", assenyala Núria Ramos. Per Francesc Comellas i Imma Torras, espectadors de "Sentimental", aquesta seria la seva primera pel·lícula amb mascareta, "però també ja ens hem acostumat a portar-la. Un cinema, és un lloc segur? "Crec que sí", pensa Comellas, que és vocal de junta de l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa. "Si tothom porta la mascareta posada, i no es menja ni es parla massa alt, no ha d'haver-hi cap risc". Comellas i Torras també són habituals del Catalunya, "perquè sempre fan bones pel·lícules".

Diumenge, "Eurovision junior"

També les sales de Cinesa a Parc Vallès van reprendre ahir l'activitat, i amb un total de dotze films: "Las brujas", "De Gaulle", "El año que dejamos de jugar", "Emma", "Eso que tú me das", "Greenland: el último refugio", "Jóvenes y brujas", "Ni de coña", "Rock'n'roll Eddie", "Trolls 2", "La novena sinfonia" i "Sentimental", més la projecció en directe d'un concert que Leiva feia a Madrid. Amb motiu de la reobertura, Cinesa Parc Vallès mantindrà el preu especial dels dimecres fins al divendres. Diumenge a les cinc de la tarda, a una de les seves sales es podrà veure la final del concurs "Eurovision Junior 2020", i, dimarts, l'òpera "Macbeth", en retransmissió des de Rússia.