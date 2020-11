Alfredo Vega, president del grup socialista, amb el portaveu Marc Armengol, ahir en roda de premsa. Alfredo Vega, president del grup socialista, amb el portaveu Marc Armengol, ahir en roda de premsa.

El PSC vol que el nou pacte per l'ocupació inclogui els sindicats

Laura Hernández

25.11.2020 | 21:21

El grup municipal del PSC creu que la pròrroga del conveni "Terrassa Aposta per l'Ocupació" per 2020, signada per l'Ajuntament de Terrassa i la patronal Cecot a principis de novembre, no pot deixar de banda els sindicats. "No entenem per què no s'ha tingut en compte la part social", va dir ahir Alfredo Vega, president del grup socialista, durant la presentació de les propostes del grup al ple de novembre. En un moment com l'actual, on el repte de sortir de la crisi de la Covid pot ser majúscul, "cal que estigui tothom. Si no sumem, difícilment arribarem als nostres objectius". Cinc propostesEls socialistes sotmetran a la votació del ple la proposta...