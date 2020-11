Pallissa tremenda per un robatori

Javier Llamas

26.11.2020 | 08:20

Ni tan sols es van molestar a simular una discussió. Van anar directes per ell. Li van donar una pallissa per a robar-li el que portés de valor: el rellotge, la cartera. Va succeir a l'octubre a Sant Pere, però els Mossos d'Esquadra van detenir fa uns dies als autors, un home i una dona, parella sentimental. Estan acusats d'agredir amb summa violència a un home per robar-li. Ja estan a la presó.

La parella estava fitxada. Els dos havien estat detinguts per atemptat a agent de l'autoritat i l'home, a més, per maltractament en l'àmbit familiar. Els seus antecedents van servir als mossos per a esbrossar el camí de la investigació d'aquell violent atracament de carrer del qual van tenir notícia el 13 d'octubre, a la una de la matinada.

Aquell dia, a aquesta hora, la policia va ser advertida de les ferides patides per un home al carrer d'Emili Badiella, a Sant Pere.

Sense previ avís

Segons la informació recollida pels mossos, el ferit havia sortit d'un restaurant pròxim, on havia sopat. I va acabar la nit en un hospital, víctima d'una pluja inmisericorde de cops propinats per dues persones que es van abalançar sobre ell sense previ avís, sense discussió, sense mirades reptadores, sense preguntes, sense res. De sobte, un home i una dona van començar a assestar-li cops fins que el van tirar al terra. I allà van porfidiejar, més cops, puntades, fins que l'agredit va perdre el coneixement. Llavors els delinqüents li van robar el que van considerar oportú. En l'escorcoll de la víctima inconscient van trobar una cartera i documentació. I les van robar. I es van endur també el rellotge.

Els mossos van saber de l'inusitat atac i van començar una investigació que als pocs dies va conduir a dues persones, parella sentimental, conegudes per la seva agressivitat. S'havien enfrontat a agents de la Policia Municipal.

Els dos sospitosos van ser reconeguts per testimonis de l'atracament. I el 19 de novembre, els mossos els van capturar en el seu domicili, a Terrassa. El detingut té 40 anys. La detinguda, 35. Tots dos són de nacionalitat espanyola. Estan acusats de delictes de robatori amb violència i lesions. Van passar a disposició judicial i van sortir del Palau de Justícia directes a presó.