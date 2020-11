La pallissa de dos lladres a un home

Javier Llamas

25.11.2020 | 21:02

Ni tan sols es van molestar a simular una discussió. Van anar directes per ell. Li van donar una pallissa per a robar-li el que portés de valor: el rellotge, la cartera. Va succeir a l'octubre a Sant Pere, però els Mossos d'Esquadra van detenir fa uns dies als autors, un home i una dona, parella sentimental. Estan acusats d'agredir amb summa violència a un home per robar-li. Ja estan a la presó. La parella estava fitxada. Els dos havien estat detinguts per atemptat a agent de l'autoritat i l'home, a més, per maltractament en l'àmbit familiar. Els seus antecedents van servir als mossos per a esbrossar el camí de la investigació d'aquell violent atracament de carrer del qual...