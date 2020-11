Un munt d'estrenes per a tots els gustos

Dolors Font

25.11.2020 | 21:02

Els cinemes de la ciutat van tornar a obrir ahir amb totes les mesures de seguretat, restricció d'aforament i nou estrenes. "El año que dejamos de jugar", de Caroline Link, adapta la novel·la autobiogràfica de Judith Kerr "Cuando Hitler robó el conejo rosa" i és la història d'una família alemanya obligada a fugir a l'exili durant el nazisme, explicada des del punt de vista de la filla petita. La pel·lícula destaca per l'atmosfera, així com per les excel·lents interpretacions. La nena Riva Krymalowski és tot un descobriment. L'acompanyen Marinus Hohmann, Carla Juri i Oliver Masucci. (Cinesa). "Sentimental", de Cesc...